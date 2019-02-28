Мэрия Нижневартовска ликвидирует несанкционированные свалки

Депутаты Нижневартовска обсудили форму контроля за региональным оператором ТКО и первые итоги "мусорной" реформы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Главная задача – сократить количество отходов, подлежащих захоронению, и увеличить объём направляемого на повторное использование мусора. Один из этапов преобразований, который уже внедряется, - раздельный сбор отходов.

Сейчас в микрорайонах города устанавливают контейнеры с разными наклейками. Если она жёлтого цвета, бак предназначен для "смешанных сухих отходов" – макулатуры, пластика, стекла, металла, если серого – для "влажных" – пищевые отходы, загрязненная продуктами питания упаковка, средства личной гигиены и другие несортируемые отходы. Также предусмотрены отдельные контейнеры для "опасного класса" отходов (отработанные люминесцентные лампы, термометры, батарейки) и полимерных отходов (ПЭТ-бутылки и другие виды пластмасс).

В августе 2018 г. в городе введён мусоросортировочный комплекс. Через него проходят практически все отходы жилого фонда. Народные избранники поинтересовались, кто будет убирать несанкционированные свалки. Представители мэрии заявили, что о них можно сообщать в администрацию, которая и будет наводить порядок. Особо парламентарии обратили внимание на выстраивание взаимоотношений с региональным оператором, который обеспечит сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов. Народные избранники поинтересовались, кто и как будет контролировать качество этой работы и кому при случае на неё пожаловаться.

Заместитель главы города Николай Лукаш заявил, что все жалобы, которые поступят на регионального оператора, мэрия в течение пяти дней будет отправлять в департамент промышленности Югры.

"Он имеет массу полномочий в отношении оператора, в том числе штрафные санкции. При накоплении определённого количества негативных фактов возможно поставить вопрос о расторжении договора с предприятием", - сказал Лукаш.

Для эффективного сотрудничества и оперативного решения вопросов в Нижневартовске необходимо создать представительство регионального оператора. Спикер думы Максим Клец заявил, что тема обращения с твёрдыми отходами очень сложная.

"Вопросы копились десятилетиями, решить всё быстро мы не сможем", - сказал он.