28 Февраля 2019
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Происшествия В России Воронежская область

Экс-главе воронежского филиала "Почты России" заменили условный срок на реальный

Бывший директор воронежского филиала Почты России Юрий Бесхмельницын отправится за решетку. Прокуратура добилась изменения приговора с условного срока на реальный.

Бесхмельницын был признан виновным растрате, мошенничестве и использовании своих полномочий вопреки интересам организации.

В ноябре 2018 года Центральный райсуд Воронежа приговорил его к 3 годам 6 месяцам тюрьмы условно. Сегодня этот срок заменили на реальный с отбыванием в колонии общего режима, пишут "Новости Воронежа".

Как установило следствие, с ноября 2011 года Бесхмельницын заключил с компаниям договоры на проведение ремонтов и по уборке помещений по завышенной цене. Почта России получила ущерб почти на 24 млн рублей.

С 2012 по 2016 года директор похитил около десяти тысяч литров дизтоплива и бензина АИ-95 - ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Кроме того, Бесхмельницын подал в свою компанию подложные документы, чтобы ему компенсировали затраты на съемное жилье на сумму 630 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, глава югорского филиала Почты России Сергей Запорожин подозревается в вымогательстве и получении взятки.

По версии следствия, он требовал от начальника одного из почтовых подразделений ежемесячно отдавать ему часть премии за покровительство, а если же тот не согласится, Запорожин якобы планировал перевести его в далекий населенный пункт или препятствовать в работе. После получения части взятки его "взяли" с поличным.

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Экс-главе воронежского филиала "Почты России" заменили условный срок на реальный

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Теги: почта россии, воронеж, юрий бесхмельницын



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