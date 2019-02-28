28 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале прокуратуру просят проверить литейное производство рядом со школой

Челябинские активисты ОНФ обратились в областную прокуратуру с просьбой проверить литейное производство рядом со школой в селе Ларино.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба ОНФ, местные жители жалуются на "удушливый запах" от предприятия. Цех расположен всего в 10 м от жилых построек, в 90 м от церкви, хоккейной коробки и в 200 м от школы.

Эксперт регионального отделения ОНФ Виталий Вороной считает, что "удушливый" запах ожет образовываться при заливке форм металлом с использованием фенолоформальдегидной смолы.

"Это вещество опасно для здоровья и жизни: у жителей села открывается рвота, появляются признаки удушья, дети заболевают легочными заболеваниями. У многих жителей села погибли пчелы, испорчен урожай в огородах", - подчеркнул он.

Предприятие уже проверял Роспотребнадзор, по итогам специалистами был сделан вывод, что технология производства не предполагает возможности залповых и аварийных выбросов. Однако жители села заявляют, что на время проверки цех приостановил свою работу.

Общественники просят прокуратуру проверить предприятие на предмет нарушений экологического законодательства, а также законности его размещения в непосредственной близости от населенного пункта.

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На Южном Урале прокуратуру просят проверить литейное производство рядом со школой

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Теги: литейное производство, выбросы, экология, ОНФ,



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