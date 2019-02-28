28 Февраля 2019
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Строительство моста через Пур идет по графику

Строительство моста через Пур ведется по графику, несмотря на сложные условия - такое заявление сделал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, во время совещания, которое провел первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Ситников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

"В настоящее время подрядными организациями ведется строительство пяти опор русловой части моста. Строители завершили погружение 13 свай до проектных отметок, всего по проекту их предусмотрено 194", - сообщил Максим Першиков.

Напомним, решение о строительстве моста было принято по итогам подписания в апреле 2015 года в г. Сургуте Дополнительного Соглашения № 4 между полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе, главами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития". Мостовой переход был включен в перечень объектов социальной инфраструктуры нового магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. ПАО "Транснефть" обеспечило необходимое финансирование, позволившие выполнить изыскательные и проектные работы, получить необходимые разрешительные документы по строительству моста. В конце 2018 года подрядная организация "Мостострой – 11" вышла на строительную площадку, были забиты первые сваи нового мостового перехода.

Мост свяжет заполярные территории, где сейчас идет интенсивное обустройство крупных нефтегазовых месторождений, с автомобильным и железнодорожным транспортным узлом Коротчаево, обеспечит надежное сообщение с большой землей для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. В настоящее время на этом участке действует только зимник и понтонная переправа. В межсезонье перевозка людей и доставка грузов возможна лишь с помощью вертолетной техники.

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Строительство моста через Пур идет по графику

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Теги: мост через пур, соглашение, строительство



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