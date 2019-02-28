28 Февраля 2019
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Упал на дом: легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области.

Как сообщили Накануне.RU в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, все случилось сегодня, 28 февраля, в Коломенском районе. Известно, что на борту находились два человека.

Сейчас Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка.

крушение самолета в Подмосковье(2019)|Фото: telegram.org/mash

"Причины и обстоятельства крушения устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, крушение произошло в Коломне, в СНТ "Отдых". Самолет упал на дом, погибли двое. Канал утверждает, что маршрут пилота пока неясен: он никому ничего не сказал, кроме того, что планирует быть в районе Коломны и "чисто полетать по местности". В дачном домике, на который упал самолет, в момент случившегося никого не было.

крушение самолета в Подмосковье(2019)|Фото: telegram.org/mash

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Упал на дом: легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье

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Теги: самолет, Подмосковье, дом



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