Пакистан освободит индийского лётчика

Индийский пилот Абхинандан Вартхаман, захваченный пакистанскими военными в плен 27 февраля может быть освобождён уже завтра. Как передаёт Times of India, премьер-министр Пакистана Имран Хан решил передать лётчика на родину в качестве жеста мира. Сообщается, что он в сопровождении военного атташе прибудет на пограничный пункт Вагах уже завтра.

Утром 28 февраля в Дели призвали немедленно освободить пленного, но отказались идти на какую-либо сделку с Исламабадом по этому поводу.

После теракта 14 февраля, унесшего жизни сорока индийских силовиков ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолётах. После этого из Пакистана был также обстрелян ряд населённых пунктов на севере Индии.