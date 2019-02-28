28 Февраля 2019
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Экономика В России

Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Госдуму

Спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко в соавторстве с руководителями парламентских фракций внесли в "нижнюю палату" проект закона об "ипотечных каникулах".

Документ устанавливает льготный период сроком до шести месяцев для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы. В течение этого срока заемщик может приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер.

Под трудной жизненной ситуацией понимаются потеря работы или существенное, более, чем на 30%, снижение заработка, временная нетрудоспособность, смерть трудоспособного члена семьи, получение инвалидности.

Банки должны рассматривать обращения об "ипотечных каникулах" в течение пяти дней.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил снизить ипотечную ставку до 8% к январю 2020 г. Как сообщало Накануне.RU, согласно "майским указам" 2012 г., средняя ставка по ипотеке должна была составить порядка 6,2% уже к 2018 г.

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Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Госдуму

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Теги: ипотечные каникулы, Госдума, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин



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