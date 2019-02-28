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Политика В России

Настя Рыбка намекнула об имеющемся у нее компромате на Трампа

Эскортница и охотница на олигархов Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявила, что ее настоятельно просили не обнародовать известную ей информацию, связанную с Дональдом Трампом.

В ходе пресс-конференции НСН Рыбка отметила, что "русские друзья, которых нельзя называть, очень сильно попросили не трогать больше эту тему, не трогать бедного Трампа".

"Но я хочу сказать, что и русские, и зарубежные "друзья" спалили себя своей собственной реакцией. Я насчет того, что за мной гонялся весь мир. Если бы у меня ничего не было, была бы такая реакция?" - подчеркнула девушка.

"Но это единственное, что я могу сказать на этот счет, я еще жить хочу", - добавила она.

После задержания Рыбки в Таиланде СМИ сообщали, что девушка обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища в США. По некоторым данным, в обмен она была готова предоставить данные о российском вмешательстве в выборы.

По словам Вашукевич, она записывала разговоры между российским олигархом Олегом Дерипаской и его соратниками. Как утверждает Рыбка, она располагает 16-18 часами аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году.

Напомним, имя Вашукевич стало известно публике после опубликованного расследования ФБК, в котором, помимо Рыбки, фигурирует Олег Дерипаска и Сергей Приходько.

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Настя Рыбка намекнула об имеющемся у нее компромате на Трампа

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Теги: настя рыбка, дональд трамп



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