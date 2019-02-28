В Тюмени в ближайшее время появятся автобусы с USB-зарядками

Губернатор Тюменской области Александр Моор, в своих официальных аккаунтах в соцсетях сообщил, что в Тюмени в ближайшие дни начнут курсировать автобусы с USB-зарядками и встроенными комплексами для безналичной оплаты, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора, Тюмень входит в тройку лидеров рейтинга 100 крупнейших городов России по качеству работы общественного транспорта. Появляются новые остановки, совершенствуются уже существующие. Кроме того, расширяется сеть выделенных полос для автобусов, а сам транспорт обновляется: на смену маленьким приходят большие, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения.

Средний возраст тюменских автобусов - четыре с половиной года, в муниципалитетах - пять-восемь лет.

Первый городской автобус на дороги Тюмени вышел 90 лет назад.