28 Февраля 2019
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Челябинский градоначальник начал первый день работы с войны с вывесками

28 февраля представители службы демонтажа по согласованию с администрацией Центрального района Челябинска начали демонтаж некоторых вывесок на улице Ленина – так называемом "гостевом маршруте". Последняя по времени операция подобного рода проводилась в Челябинске в середине января текущего года и закончилась вызовом полиции, предприниматели тогда утверждали, что не получали никаких уведомлений заранее, а демонтаж производился без их согласия и незаконно. Что происходит – разбирался корреспондент Накануне.RU.
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Для понимания происходящих сегодня событий стоит вернуться в 2017 год, когда было принято постановление (№ 36/4 от 19 декабря 2017 года) городской думы Челябинска о введении единого дизайн-кода для объектов уличной торговли. Согласно прописанным в нем правилам, с 1 июня все вывески и рекламные конструкции прежде всего в центре города должны были быть приведены в некое единообразие, отраженное в документе, а работа должна была начаться с июня прошлого года. Кое-что из вывесок и рекламных баннеров действительно начали убирать еще в прошлом году, но начали почему-то на улице Кирова, в районе цирка, там неподалеку, кстати, сейчас возводится конгресс-холл над рекой Миасс.

20 февраля администрация Центрального района города издает распоряжение, предписывающее "привести в соответствие" вывески у примерно 13 учреждений и компаний по улице Ленина. Под действие распоряжения попали не только мелкие магазины по продаже чая или продуктов, но даже два офиса "Сбербанка"! В самом банке, к слову, выразили понимание усилиям чиновников и согласились поменять вывески, правда, уточнив, что в "бюджет вообще-то этого не закладывалось".

вывеска, реклама, фасады, Челябинск(2019)|Фото: cheladmin.ru

вывеска, реклама, фасады, Челябинск(2019)|Фото: cheladmin.ru

Так или иначе буквально накануне вновь назначенный глава администрации Челябинска Владимир Елистратов выразил подчиненным неудовольствие на аппаратном совещании, призвав их ускориться. Иначе, мол, "мы десять лет будем наводить порядок". А успеть привести улицы и центр Челябинска надо к началу саммитов ШОС и БРИКС, то есть к будущей весне. Начали сегодня, 28 февраля, причем работы проводились действительно в самом центре – у зданий напротив челябинского "Детского мира".

Сказать, что рвение чиновников вызывает восторг у предпринимателей, сложно. В том же центре подвальные и помещения на первых этажах пестрят вывесками "продается", "распродажа в связи с ликвидацией" и тому подобное. Бизнес, особенно небольшой, давно, как говорится, "встал" – первыми закрылись кафешки, бары, магазинчики. А тут тебе еще указывают, что нужно в срочном порядке согласовать вывеску над заведением, что вообще-то стоит и денег, и времени. И потом, предприниматели раздражены тем, что этот процесс (то есть согласование) они уже так или иначе когда-то проходили в городской архитектуре и прочих службах. Получается прямо по Черномырдину – никогда такого не было и вот опять!

Включившийся в работу председатель комиссии по социальной политике городской думы Александр Галкин говорит, что в целом на ликвидацию около 8 тыс. вывесок и рекламных конструкцией на челябинском "гостевом маршруте" потребуется не десять лет, как считает глава Елистратов, а все 20. За минувшие более чем полгода вывески удалось привести в более или менее "удобоваримый" формат (для чиновников, разумеется) чуть более в 200 случаев. Так что мрачные прогнозы Галкина в самом деле могут оправдаться, это при том, что по словам депутата, ситуацию вроде как держит на особом контроле губернатор Борис Дубровский.

"Город превратился в сплошной рекламный рынок, при этом предприниматели действуют по принципу "что хочу, то и ворочу!". Размещают рекламные конструкции без всякого согласования даже рядом с мемориальными досками на фасадах домов по улице Ленина, ничуть не смущаясь таким соседством!" – пояснил нам Александр Галкин позицию руководителей города. Работы, по его мнению, действительно придется резко ускорить, а не доводить до ситуации, когда вмешается губернатор (или его подчиненные).

Есть и другие не менее насущные проблемы в рамках наведения порядка к саммитам, главной из которых, возможно, и самой болезненной, можно считать положение дел на пешеходной части челябинской Кировки (от площади Революции до улицы Труда). Действительно, найти там что-то, что хотя бы отдаленно соответствовало принятому дизайн-коду Челябинска, непросто. Галкин и депутаты возглавляемой им комиссии, кстати, недавно рассматривали меры по наведению порядка на "челябинском Арбате", но предложенная главным архитектором города Николаем Ющенко концепция многих не устроила. Внешний вид ларьков и павильонов, который, повторимся, родился в недрах городской архитектуры, собравшиеся назвали "колхозом" и отказались даже обсуждать. Мы об этом писали.

К слову, само количество точек общепита на пешеходной зоне улицы Кирова, по данным Галкина, в ходе преобразований уменьшится на треть – с 30 до 10. Но есть проблемы с проводами, внешним видом фасадов у домов в этой (и не только) зоне, той же рекламой, включая звуковую часть, за что Кировку часто и справедливо критикуют.

"Остался ровно год до начала работы саммитов, самое удивительное – даже проектной документации на многое не существует!" – сокрушается Галкин. Депутат пообещал в скором времени собрать еще одно заседание думской комиссии, на которой совместно с чиновниками мэрии и других служб предстоит выработать план действий.

демонтаж вывесок, Челябинск(2019)|Фото: cheladmin.ru

вывеска, реклама, фасады, Челябинск(2019)|Фото: cheladmin.ru

Один из авторов концепции дизайн-кода в Челябинске, попросивший не называть себя, объяснил отсутствие должной работы "занятостью чиновников в районных администрациях". По словам собеседника, с одной стороны объем различной "бумажной" работы зашкаливает, с другой – отсутствие единого центра принятия решений, отсутствие полномочий и ресурсов во многих случаях тормозит дело.

"Инициатива наказуема, и это хорошо понимают в управах. Будет команда – выполнят, нет – высовываться никто не намерен", – характеризует ситуацию собеседник. Что, видимо, недалеко от истины…

Мы поговорили также с известным челябинским краеведом Юрием Латышевым и спросили его, что он думает по поводу наведения порядка в городе с рекламными конструкциями и вывесками, успевают ли чиновники уложиться в назначенное время. Ответ был критическим.

"Я не склонен думать, что Челябинску доверят проведение саммитов ШОС и БРИКС вообще, это моя личная позиция. Что касается успеют, не успеют – вы посмотрите, идет какая-то точечная, выборочная работа, сегодня приехали по одному адресу, через месяц по следующему. Между тем, кроме вывесок, уродующих фасады и первые этажи, есть еще проблема входных групп, которые также устанавливались без всякого разрешения или с непонятно кем утвержденным проектом! У нас на Кирова даже на памятниках архитектуры из окон торчит реклама, многие старинные особняки изуродованы пластиковыми окнами, козырьками! Кто с этим разбираться будет?" – рассказывает Латышев.

По мнению собеседника, никаких усилий сегодня уже недостаточно для приведения городских улиц и домов в надлежащий вид. "Что-то подкрасят, что-то снимут – это, наверное, успеют, говорить же о системной работе пока не приходится", – замечает краевед.

Ранее мы рассказывали, что строители конгресс-холла в Челябинске после экспертизы и утверждения проекта государственными органами вынуждены были отказаться от моста между двумя башнями. Как заявил оператор проекта Виталий Передерий, его просто не успели бы построить с учетом всех требований безопасности объекта.

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Челябинский градоначальник начал первый день работы с войны с вывесками

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Теги: Борис Дубровский, Владимир Елистратов, Александр Галкин, Виталий Передерий, Николай Ющенко, Юрий Латышев, дизайн-код, саммиты ШОС и БРИКС



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