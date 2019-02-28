Челябинский градоначальник начал первый день работы с войны с вывесками

28 февраля представители службы демонтажа по согласованию с администрацией Центрального района Челябинска начали демонтаж некоторых вывесок на улице Ленина – так называемом "гостевом маршруте". Последняя по времени операция подобного рода проводилась в Челябинске в середине января текущего года и закончилась вызовом полиции, предприниматели тогда утверждали, что не получали никаких уведомлений заранее, а демонтаж производился без их согласия и незаконно. Что происходит – разбирался корреспондент Накануне.RU.

Для понимания происходящих сегодня событий стоит вернуться в 2017 год, когда было принято постановление (№ 36/4 от 19 декабря 2017 года) городской думы Челябинска о введении единого дизайн-кода для объектов уличной торговли. Согласно прописанным в нем правилам, с 1 июня все вывески и рекламные конструкции прежде всего в центре города должны были быть приведены в некое единообразие, отраженное в документе, а работа должна была начаться с июня прошлого года. Кое-что из вывесок и рекламных баннеров действительно начали убирать еще в прошлом году, но начали почему-то на улице Кирова, в районе цирка, там неподалеку, кстати, сейчас возводится конгресс-холл над рекой Миасс.

20 февраля администрация Центрального района города издает распоряжение, предписывающее "привести в соответствие" вывески у примерно 13 учреждений и компаний по улице Ленина. Под действие распоряжения попали не только мелкие магазины по продаже чая или продуктов, но даже два офиса "Сбербанка"! В самом банке, к слову, выразили понимание усилиям чиновников и согласились поменять вывески, правда, уточнив, что в "бюджет вообще-то этого не закладывалось".

Так или иначе буквально накануне вновь назначенный глава администрации Челябинска Владимир Елистратов выразил подчиненным неудовольствие на аппаратном совещании, призвав их ускориться. Иначе, мол, "мы десять лет будем наводить порядок". А успеть привести улицы и центр Челябинска надо к началу саммитов ШОС и БРИКС, то есть к будущей весне. Начали сегодня, 28 февраля, причем работы проводились действительно в самом центре – у зданий напротив челябинского "Детского мира".

Сказать, что рвение чиновников вызывает восторг у предпринимателей, сложно. В том же центре подвальные и помещения на первых этажах пестрят вывесками "продается", "распродажа в связи с ликвидацией" и тому подобное. Бизнес, особенно небольшой, давно, как говорится, "встал" – первыми закрылись кафешки, бары, магазинчики. А тут тебе еще указывают, что нужно в срочном порядке согласовать вывеску над заведением, что вообще-то стоит и денег, и времени. И потом, предприниматели раздражены тем, что этот процесс (то есть согласование) они уже так или иначе когда-то проходили в городской архитектуре и прочих службах. Получается прямо по Черномырдину – никогда такого не было и вот опять!

Включившийся в работу председатель комиссии по социальной политике городской думы Александр Галкин говорит, что в целом на ликвидацию около 8 тыс. вывесок и рекламных конструкцией на челябинском "гостевом маршруте" потребуется не десять лет, как считает глава Елистратов, а все 20. За минувшие более чем полгода вывески удалось привести в более или менее "удобоваримый" формат (для чиновников, разумеется) чуть более в 200 случаев. Так что мрачные прогнозы Галкина в самом деле могут оправдаться, это при том, что по словам депутата, ситуацию вроде как держит на особом контроле губернатор Борис Дубровский.

"Город превратился в сплошной рекламный рынок, при этом предприниматели действуют по принципу "что хочу, то и ворочу!". Размещают рекламные конструкции без всякого согласования даже рядом с мемориальными досками на фасадах домов по улице Ленина, ничуть не смущаясь таким соседством!" – пояснил нам Александр Галкин позицию руководителей города. Работы, по его мнению, действительно придется резко ускорить, а не доводить до ситуации, когда вмешается губернатор (или его подчиненные).

Есть и другие не менее насущные проблемы в рамках наведения порядка к саммитам, главной из которых, возможно, и самой болезненной, можно считать положение дел на пешеходной части челябинской Кировки (от площади Революции до улицы Труда). Действительно, найти там что-то, что хотя бы отдаленно соответствовало принятому дизайн-коду Челябинска, непросто. Галкин и депутаты возглавляемой им комиссии, кстати, недавно рассматривали меры по наведению порядка на "челябинском Арбате", но предложенная главным архитектором города Николаем Ющенко концепция многих не устроила. Внешний вид ларьков и павильонов, который, повторимся, родился в недрах городской архитектуры, собравшиеся назвали "колхозом" и отказались даже обсуждать. Мы об этом писали.

К слову, само количество точек общепита на пешеходной зоне улицы Кирова, по данным Галкина, в ходе преобразований уменьшится на треть – с 30 до 10. Но есть проблемы с проводами, внешним видом фасадов у домов в этой (и не только) зоне, той же рекламой, включая звуковую часть, за что Кировку часто и справедливо критикуют.

"Остался ровно год до начала работы саммитов, самое удивительное – даже проектной документации на многое не существует!" – сокрушается Галкин. Депутат пообещал в скором времени собрать еще одно заседание думской комиссии, на которой совместно с чиновниками мэрии и других служб предстоит выработать план действий.

Один из авторов концепции дизайн-кода в Челябинске, попросивший не называть себя, объяснил отсутствие должной работы "занятостью чиновников в районных администрациях". По словам собеседника, с одной стороны объем различной "бумажной" работы зашкаливает, с другой – отсутствие единого центра принятия решений, отсутствие полномочий и ресурсов во многих случаях тормозит дело.

"Инициатива наказуема, и это хорошо понимают в управах. Будет команда – выполнят, нет – высовываться никто не намерен", – характеризует ситуацию собеседник. Что, видимо, недалеко от истины…

Мы поговорили также с известным челябинским краеведом Юрием Латышевым и спросили его, что он думает по поводу наведения порядка в городе с рекламными конструкциями и вывесками, успевают ли чиновники уложиться в назначенное время. Ответ был критическим.

"Я не склонен думать, что Челябинску доверят проведение саммитов ШОС и БРИКС вообще, это моя личная позиция. Что касается успеют, не успеют – вы посмотрите, идет какая-то точечная, выборочная работа, сегодня приехали по одному адресу, через месяц по следующему. Между тем, кроме вывесок, уродующих фасады и первые этажи, есть еще проблема входных групп, которые также устанавливались без всякого разрешения или с непонятно кем утвержденным проектом! У нас на Кирова даже на памятниках архитектуры из окон торчит реклама, многие старинные особняки изуродованы пластиковыми окнами, козырьками! Кто с этим разбираться будет?" – рассказывает Латышев.

По мнению собеседника, никаких усилий сегодня уже недостаточно для приведения городских улиц и домов в надлежащий вид. "Что-то подкрасят, что-то снимут – это, наверное, успеют, говорить же о системной работе пока не приходится", – замечает краевед.

Ранее мы рассказывали, что строители конгресс-холла в Челябинске после экспертизы и утверждения проекта государственными органами вынуждены были отказаться от моста между двумя башнями. Как заявил оператор проекта Виталий Передерий, его просто не успели бы построить с учетом всех требований безопасности объекта.