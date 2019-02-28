Депутат заксобрания Прикамья, на жизнь которого покушался стрелок, отрицает причастность к нападению

Депутат заксобрания Прикамья Илья Кузьмин, ставший жертвой нападения стрелка, рассказал Накануне.RU, что предположение о том, что он организовал покушение, не имеет ничего общего с реальностью.

Напомним, 24 февраля неизвестный позвонил политику и, сославшись на его бизнес-интересы, предложил встретиться в воскресенье вечером для просмотра квартиры. Срочность объяснялась тем, что звонивший не был местным жителем и вот-вот должен был покинуть Соликамск. Кузьмин прибыл к месту встречи, вышел из машины и стал отходить от неё. В это время стоявший неподалеку мужчина развернулся, обнажил "обрез" и дважды выстрелил из него в краевого парламентария. Депутату несказанно повезло, так как первый выстрел прошёл "мимо", после чего Илья поскользнулся и стал падать, а второй выстрел, нацеленный в голову, прошил капюшон пуховика. Нападение вменяют 30-летнему безработному ранее судимому за истязание жителю Соликамска. Вечером 25 февраля его "взяли" и допросили.

Вскоре появилась информация о том, что Кузьмин якобы по совету своего политтехнолога сам инициировал нападение на себя. Политик назвал это "бредом пермского СМИ".

"Включите логику. Если я не знаю, что произошло, откуда журналист может знать, что происходит в Соликамске?", - сказал в беседе с Накануне.RU депутат.