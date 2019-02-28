Энергетики завершили реконструкцию подстанции "Буранная" в Агаповском районе Челябинской области

В Челябинской области сотрудниками Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" завершена работа по реконструкции и модернизации электроподстанции (ПС) 110/6 кВ "Буранная" в Агаповском муниципальном районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала", энергетиками установлено оборудование нового поколения. Подстанция оснащена современными элегазовыми выключателями 110 кВ с установкой микропроцессорных защит; разъединителями, ограничителями перенапряжений 110 кВ для защиты электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. Энергетики также оптимизировали схемы распределительных устройств всех уровней напряжения. Дополнительно ввели в эксплуатацию здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ).

"Модернизация электроподстанции позволила повысить надежность электроснабжения не только жителей населенных пунктов Буранный, Красноярский, Заречный, Урожайный, Новобуранное и Солодянка, но и крупного агропромышленного предприятия - Магнитогорского птицеводческого комплекса", - пояснили в пресс-службе компании.

Мероприятия проведены в рамках реализации инвестиционной программы "Челябэнерго". Объем финансов, направленных на реконструкцию питающего центра, составил около 32 млн руб.