28 Февраля 2019
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РПЛ забраковала газон стадиона "Динамо" перед дерби со "Спартаком"

Комиссия Российской Премьер-лиги не приняла газон нового стадиона московского "Динамо". Он совершенно непригоден для игры в футбол.
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Как сообщили Накануне.RU в РПЛ, в ходе проверки было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии: газон травмоопасен. В связи с этим предпосылки для проведения столичного дерби отсутствуют, а дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется.

Теперь "Динамо" должно определить место проведения матча 19-го тура против "Спартака", который состоится уже 10 марта.

Напомним, торжественная церемония открытия спортивного комплекса "ВТБ Арена", который построен на месте старой арены "Динамо", планировалась на 2 декабря прошлого года. Однако разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного стадиона было получено только в самом конце ноября, и открытие перенесли.

стадион "Динамо", "ВТБ Арена"(2018)|Фото: vtb-arena.com

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РПЛ забраковала газон стадиона "Динамо" перед дерби со "Спартаком"

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Теги: Динамо, Спартак, стадион, РПЛ



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