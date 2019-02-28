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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Двое жителей Екатеринбурга погибли, отравившись угарным газом. Возбуждено дело

Сегодня, 28 февраля, в жилом доме в Екатеринбурге нашли тела мужчины и женщины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, их смерть могла наступить из-за отравления угарным газом, который образовался в результате неисправности внутридомового оборудования.

Трагедия произошла утром в поселке Рудный в доме на улице Амбулаторной, 8. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам).

"На месте происшествия работают, помимо наших коллег из регионального СКР, представители полиции территориального ОВД. Личности погибших людей уже установлены. Участковые уполномоченные проводят опрос соседей с целью установления возможных очевидцев происшествия", - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Специалисты АО "Екатеринбурггаз" провели обследование работы дымовых и вентиляционных каналов, а также проверили исправность проточного водонагревателя.

В пресс-службе компании сообщили Накануне.RU, что газовые приборы полностью исправны и нарушений в работе систем автоматики безопасности не выявлено. Там отметили, что техническое обслуживание газового оборудования в этой квартире было проведено в соответствии с графиком. При этом дымоход находится в неисправном состоянии - зафиксировало наличие обратной тяги.

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Двое жителей Екатеринбурга погибли, отравившись угарным газом. Возбуждено дело

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Теги: отравление газом, уголовное дело



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