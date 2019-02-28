В Кургане мошенники от имени прокуроров обзванивают граждан и предлагают платные юридические услуги

Курганцев просят быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников - в городе участились случаи, когда людям звонят и предлагают от имени прокуратуры платные юридические услуги.

"Предлагают за деньги оказать юридическую помощь в подготовке исковых заявлений", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В надзорном ведомстве отметили, что такие услуги по закону ведомство осуществляет бесплатно.