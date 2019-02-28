28 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге могут вернуть бесплатный проезд для ветеранов

В Екатеринбурге могут вернуть бесплатный проезд в транспорте для ветеранов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, этот вопрос был поднят на городском совете ветеранов. Во встрече принял участие председатель гордумы Игорь Володин.

"Мы не должны говорить о том, что в Москве могут себе позволить, а в Екатеринбурге нет. Мы должны изыскивать возможность", - заявил Володин, отметив при этом, что проблему нужно решать совместными усилиями и при поддержке региональной власти.

Также ветераны пожаловались, что проблемы с выездом в город существуют у жителей коллективных садов. Интересовали людей также вопросы льготного проезда на пригородных маршрутах, возможность установки льгот на обслуживание газового оборудования, подробности экологической новации, отсутствие необходимого количества специалистов в больницах и возможность помощи ветеранским организациям.

"Все поднятые вопросы попадут в протокол встречи. На основе документа будут составлены письма главе Екатеринбурга и губернатору региона", - добавили в мэрии.

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В Екатеринбурге могут вернуть бесплатный проезд для ветеранов

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Теги: екатеринбург, проезд, ветераны, администрация города, игорь володин



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