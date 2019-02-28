28 Февраля 2019
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Общество В бывшем СССР Украина

На Украине заметно выросла поддержка ТС и упала поддержка ЕС

На Украине заметно выросла поддержка идеи вступления в Таможенный союз (ТС) и упала поддержка ЕС и НАТО. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале.
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Так, вступление в ТС поддерживают 23%. Это существенно больше, чем в предыдущие годы. В сентябре 2017 г. было всего 15%. Одновременно сократилось чисто противников ТС: в 2014-2016 гг. таких было около 60%, в сентябре 2017 г. - 55%, сейчас - 43%.

Число противников ЕС, напротив, увеличилось до 23%, хотя полтора года назад было 17%. Поддержка ЕС упала: в сентябре 2017 г. было 57%, сейчас - 51%.

Упала и поддержка НАТО. Полтора года назад было 45%, сейчас 40%. Противников стало 31% (было 27%).

Погрешность опроса составляет 3%.

Напомним, весной прошлого года американский опрос на Украине также зафиксировал рост симпатий к России.

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На Украине заметно выросла поддержка ТС и упала поддержка ЕС

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Теги: Украина, опрос, ЕС, НАТО, Таможенный союз



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