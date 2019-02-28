Два уральских главы вошли в ТОП-10 Национального рейтинга губернаторов

В первую десятку Национального рейтинга губернаторов по итогам первых месяцев 2019 г. вошли главы Ямала и Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Тюменской области Александр Моор находится на второй строчке рейтинга. Его коллегу, губернатора Ямало-Ненецкого Дмитрия Артюхова опрошенные эксперты поставили на шестую строчку. В начале года глава ЯНАО нарастил рейтинг за счет увеличения средств на жилищные субсидии молодым семьям, отметили эксперты, а вот ямальскую инициативу о разрешении строительства безальтернативных дорог на Крайнем Севере общество встретило неоднозначно.

Рейтинг в январе-феврале возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, в тройку попал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.