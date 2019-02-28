Песков о срыве переговоров Трампа и Ким Чен Ына: такой масштабный конфликт не решить сразу

В Кремле рассказали, наблюдали ли в Москве за переговорами президента США Дональда Трампа с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Напомним, саммит в Ханое завершился безрезультатно: Ким и Трамп не подпишут по итогам встречи никаких соглашений. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не имела возможности наблюдать за ходом встречи, так как ее формат не подразумевал этого. Он отметил, что договоренностей между США и Северной Кореей достигнуто не было, и причины станут ясны позже.

Как подчеркнул Песков, Москва привыкла ориентироваться на первоисточники и будет ждать официальных данных, но усомнился в способности этих стран идти на уступки друг другу. Официальный представитель Кремля обратил внимание, что такой масштабный конфликт, как между КНДР и США, не решить сразу, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, еще вчера Дональд Трамп рассуждал об огромном экономическом потенциале КНДР и называл Ким Чен Ына "великим лидером".