Зауралец может сесть в тюрьму на 12 лет за взятку, предложенную таможеннику за беспрепятственный ввоз груза из Казахстана

40-летний житель Зауралья может отправиться за решетку на 12 лет за попытку дачи взятки челябинскому таможеннику.

13 февраля этого года он пытался дать сотруднику таможни 320 тыс. рублей за содействие в беспрепятственном ввозе товаров из Казахстана, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

В момент передачи взятки злоумышленника задержали.

Сейчас он заключен под стражу.