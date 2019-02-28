28 Февраля 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области стартовала подготовка к паводку

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин по поручению Александра Моора провел совещание по ликвидации ЧС и пожарной безопасности. Темой совещания стала подготовка к весеннему паводку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Согласно данным тюменского гидрометцентра, высшие уровни воды на реках региона в период половодья ожидаются близкими к норме. Проведена нивелировка гидрологических постовых устройств, ежедневно контролируются показания приборов и работа оборудования. Метеорологи отмечают, что то, как пройдет в этом году половодье, во многом зависит от интенсивности таяния снега и дополнительных осадков в весенний период.

Департамент ЖКХ спланировал ряд профилактических мероприятий для предотвращения неблагоприятных последствий паводка: был проведен инструктаж персонала, проверены системы водо- и энергоснабжения. Все водозаборные сооружения региона обеспечены необходимым запасом реагентов и обеззараживающих средств. В паводковый период контроль за качеством питьевой воды будет усилен. В сельских населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, будет проведено обеззараживание общественных колодцев. Все эти мероприятия позволят предотвратить чрезвычайные ситуации в период половодья.

Также на встрече обсуждалась безопасность людей на ледовых переправах. По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, в регионе действуют восемь ледовых переправ, проведено 34 освидетельствования по повышению грузоподъемности на этих объектах. На переправах работают профильные службы: они проверяют техническое состояние объектов, организовано дежурство спасателей.

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В Тюменской области стартовала подготовка к паводку

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Теги: паводок-2019, половодье, подготовка



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