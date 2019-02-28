На Южном Урале участники наркокартеля приговорены к тюремному заключению

В Челябинске суд признал пятерых граждан виновными в совершении наркопреступлений.

Мужчин задержали еще в 2017 году и изъяли у них более 1 кг гашиша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Изъятые наркотики предназначались для сбыта осужденным, а организаторами выступили два уже сидевших человека.

Организаторы преступления приговорены судом к 13 и 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, остальные члены наркокартеля получили от 8 до 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.