Украина откажется от "Евровидения-2020" в случае победы России

Если в "Евровидении-2019" победит представитель России, то Украина откажется от участия в конкурсе и в следующем году. Об этом заявил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.

Напомним, Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019". Скандал начался с того, что у победительницы нацотбора Maruv были запланированы гастроли в России. Также ей выдвигались другие жесткие условия. После этого отказались группы Freedom-Jazz и Kazka, занявшие второе и третье места.

Украинский музыкальный продюсер Александр Ягольник считает, что для страны "это колоссальный позор на международном уровне".