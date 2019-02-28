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Общество Челябинская область

"Он нам очень нужен". В челябинском конгресс-холле появится многофункциональный концертный зал

Губернатор Борис Дубровский считает, что Челябинску необходим многофункциональный концертный зал. Глава области и гендиректор ХП "Конгресс-холл" Виталий Передерий осмотрели концертный зал в московском парке "Зарядье", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Борис Дубровский рассказал, что они осмотрели зал "Зарядье" и все его помещения.

"Подобного зала сегодня в Челябинске нет, и он нам очень нужен. Техническая и технологическая реализация этой задумки сейчас является предметом нашего размышления и изучения. Мы понимаем, что тот многофункциональный зал, который появится на набережной реки Миасс, при необходимых технических решениях может быть подобен акустическому залу, который мы осмотрели в парке "Зарядье", – считает губернатор.

Добавим, что многофункциональный концертный зал планируется разместить в общественно-деловом центре, который строится на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Главгосэкспертиза России одобрила проект конгресс-холла, но исключила из проекта пешеходный мост, по которому можно было бы перейти на другой берег реки. Здание планируют сдать уже в первом квартале 2020 года. Однако в настоящий момент не определен ни генподрядчик, ни инвестор. Кроме того, Передерий не смог назвать стоимость объекта, добавив, что она будет определяться в ходе конкурентных процедур.

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"Он нам очень нужен". В челябинском конгресс-холле появится многофункциональный концертный зал

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Теги: Борис Дубровский, концертный зал, конгресс-холл,



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