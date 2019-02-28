Против сотрудников московских школ, подозреваемых в распространении кишечной инфекции, возбудили дело

В отношении сотрудников семи московских школ, подозреваемых в причастности к распространению кишечной инфекции, возбудили уголовное дело.

Напомним, сообщения о вспышке дизентерии в детсадах Москвы стали появляться в конце прошлого года. А в начале 2019-го в нескольких столичных школах были зарегистрированы случаи кишечной инфекции.

Уголовное дело возбуждено по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям, в отношении пока неустановленных лиц. Как пишет Infox.ru со ссылкой на телеграм-канал "112", к ним отнесли сотрудников школ Москвы №№1200, 1360, 1637, 362, 423, 429 и 1748. Как считают следователи, школьные работники использовали некачественное сырье для приготовления питания, которое поставило предприятие "ВИТО-1". После употребления еды из этого сырья в школах зафиксировали случаи дизентерии и шигеллы как у учеников, так и у сотрудников.

В общей сложности в семи учебных заведениях выявили 51 случай дизентерии, 22 случая шигеллы и один случай норовирусной инфекции. Экспертиза показала, что в масле, которое использовали сотрудники "ВИТО-1", были колиформы (бактерии группы кишечной палочки), их же нашли в суфле из печени. А в ряженке обнаружили повышенное содержание дрожжей.

Также, по версии следствия, сотрудники не соблюдали правила гигиены, обязательные для работы на предприятии.

Напомним, в ролике, выпущенном оппозиционером Алексеем Навальным, вина за случившееся возлагалась на предприятие "Конкорд" Евгения Пригожина. После этого Фонд Навального опубликовал еще один видеоролик, где виновником объявлялась уже компания "Московский школьник", однако и это "расследование" оказалось фейком.