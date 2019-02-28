В центре Москвы избили отставного генерала и экс-замминистра промышленности РФ

В центре Москвы 27 февраля избили генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. Мужчина госпитализирован, у него различные травмы.

По данным телеканала "360", Бриндиков подъехал на автомобиле Mercedes к воротам своего офиса на улице Малая Никитская. Ему загородил дорогу другой автомобиль. Генерал просигналил с просьбой пропустить, после чего из иномарки вышел мужчина и начал предъявлять претензии. После чего началась драка.

По факту случившегося МВД начало проверку. По данным телеканала, один из нападавших - 44-летний уроженец Украины Юрий Любченко.

Отметим, Бриндиков - бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий России (2001-2004 годы), замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики. В 1999-2001гг. - советник заместителя Председателя Правительства РФ.