Максим Решетников прокомментировал "присоединение" Прикамья к УрФО

Вопрос о присоединении Пермского края к Уральскому федеральному округу не стоит, заявил журналистам губернатор Прикамья Максим Решетников. Он напомнил, что в концепции пространственного развития край входит в Волго-Камский макрорегион.

Как сообщало Накануне.RU, пресс-конференцию на тему вхождения Пермского края в УрФО инициировали политологи. Мероприятие позднее отменилось, но ряд политиков успели поделиться своей точкой зрения на этот счет. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что "присоединение" Прикамья целесообразно с исторической, экономической, культурной и транспортной точек зрения.

Максим Решетников в комментарии "Коммерсанту" отметил, что вхождение в состав макрорегиона не умаляет экономические связи Пермского края со Свердловской областью. "Но они развиваются в рамках существующих проектов, и никакого вопроса о присоединении к другому федеральному округу в Пермском крае не стоит", - сказал губернатор.