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Происшествия Пермский край

В детской поликлинике Перми затопило кабинет окулиста

В детской поликлинике в пермском микрорайоне Юбилейный затопило один из кабинетов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Пользователи соцсетей прокомментировали кадры из клиники информацией о том, что пациентов и их родителей пришлось эвакуировать. Авария произошла 27 февраля.

Пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева рассказала Накануне.RU, что потоп случился в кабинете окулиста. Но приёма там не было – врач находится в отпуске. На работу клиники случившееся не повлияло.

Потоп в клинике Перми кабине окулиста(2019)|Фото: vk.com

Потоп в клинике Перми кабине окулиста(2019)|Фото: vk.com

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В детской поликлинике Перми затопило кабинет окулиста

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Теги: детская поликлиника, потоп, кабине окулиста



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