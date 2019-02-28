В детской поликлинике Перми затопило кабинет окулиста

В детской поликлинике в пермском микрорайоне Юбилейный затопило один из кабинетов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пользователи соцсетей прокомментировали кадры из клиники информацией о том, что пациентов и их родителей пришлось эвакуировать. Авария произошла 27 февраля.

Пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева рассказала Накануне.RU, что потоп случился в кабинете окулиста. Но приёма там не было – врач находится в отпуске. На работу клиники случившееся не повлияло.