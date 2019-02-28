В Екатеринбурге выселили из квартиры мужчину, который спас троих детей из пожара

В Екатеринбурге выселили из квартиры многодетную семью Геворга Аветисяна, который в январе этого года спас троих маленьких детей из горящего дома и был награжден за это огнетушителем. Решение о выселении мигранта принял суд после обращения соседей по улице Советских женщин, 39, где и проживала семья Аветисяна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, соседи пожаловались в прокуратуру на то, что одну квартиру самовольно присоединили ко второй и там якобы незаконно проживают люди. Проверка показала, что квартира №2 предоставлена деду Татьяны Аветисян (жены Геворга) на основании решения завода "Свердлесмаш". Впоследствии туда и въехали все члены семьи Аветисян. Сейчас жилье находится в муниципальной собственности.

Татьяна в июле 2018 года просила предоставить жилье по договору социального найма, однако многодетную семью не признали нуждающейся, так как не были предоставлены все необходимые документы.

"Заявительницей не были предоставлены справки о наличии (отсутствии) права собственности на недвижимое имущество (БТИ г. Екатеринбурга), супруг Аветисян Геворг Артурович являлся гражданином Армении, не имел постоянную регистрацию по месту жительства в г. Екатеринбург, т.е. не соответствовал п. 2 Административного регламента оказания услуги", - сообщает мэрия.

Однако там добавили, что семья Аветисян все же имеет право на улучшение жилищных условий в Екатеринбурге "при соблюдении определенного порядка, являющегося обязательным в силу закона".

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, героический поступок Геворг совершил 26 января. Во время пожара в частном доме на Депутатской мужчина, проезжая мимо, увидел горящий дом. Он разбил кирпичом окно и стал вытаскивать детей: двух девочек 12-ти лет и мальчика 10 лет. Кроме того, рядом с горящим домом находился автомобиль, который Геворг защитил от огня, отбуксировав его в безопасное место. "За проявленное неравнодушие, смелые и решительные действия" мужчине вручили благодарственное письмо и огнетушитель.