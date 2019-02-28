28 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга решила не отменять 011 маршрут

Ранее, вместе с маршрутом 024 власти ликвидировали рейс №04 – пострадали жители микрорайонов ЖБИ и ВИЗ. Сейчас маршрут 024 обслуживает два автобуса - 57А и 012. На экспертном совете в администрации Екатеринбурга было принято решение о полном восстановлении маршрута 024, который раньше связывал Сортировку и Вторчермет. Вместо одного маршрута 024, который якобы частично дублировал другие маршруты, горожан будут обслуживать муниципальные автобусы двух маршрутов №57 и №57а, дублирующие друг друга почти полностью.

Администрация Екатеринбурга решила не отменять 011 автобус, который курсирует от "Леруа Мерлен" до улицы Пехотинцев. По данным мэрии, они добавят ещё один маршрут для жителей переулка Базового, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас есть нарекания к перевозчику: он не выполняет условия договора, не соблюдаются интервалы движения. Обслуживание горожан находится на низком уровне в районе переулка Базового. Но речь об отмене 011 маршрута не идет. Поэтому было принято решение изменить схему движения маршрута 042 и продлить его до переулка Базового. Таким образом, будет ходить и 011, и продлен 042. Все это сделано для удобства жителей", - рассказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Николай Вахлов.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года. Но те, кто проект транспортных изменений только разрабатывал и объявлял, уже не у власти в Екатеринбурге. А бурю общественного возмущения администрация под руководством Высокинского получает сполна.

Как известно, идея транспортной реформы в Екатеринбурге была озвучена еще в 2017 году. И уже тогда была подвергнута разгромной критике как со стороны горожан, так и экспертов.

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Мэрия Екатеринбурга решила не отменять 011 маршрут

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Теги: екатеринбург, автобус, маршрутка, 024, 011, отмена автобусов, администрация



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Ранее 27.02.2019 10:18 Мск "Транспортная реформа, привет". В Екатеринбурге отменят ещё одну маршрутку

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