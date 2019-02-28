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Общество Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области составят рейтинг муниципалитетов по поддержке НКО

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил порядок формирования ежегодного областного рейтинга муниципалитетов, который позволит оценить их работу по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В документе, который утвердил глава региона, содержится список показателей, по которым будут оценивать муниципалитеты. К таким показателям относят организационную и информационную поддержку, нормативную правовую базу поддержки НКО, доступ к бюджетным средствам.

С помощью рейтинга получится выявить города и районы Тюменской области, в которых социально ориентированные НКО получают наибольшую поддержку. Конечная цель - замотивировать муниципалитеты усилить поддержку некоммерческих организаций.

Отметим, что Тюменская область является одним из лидеров среди регионов в сфере работы с НКО. Губернатор Александр Моор благодаря усилиям всех заинтересованных сторон за короткий срок сделаны важные шаги по созданию инфраструктуры поддержки СОНКО.

"Важным результатом совместной деятельности стало также привлечение значительных федеральных средств на реализацию социальных проектов. В прошедшем 2018 году 64 тюменских СО НКО стали победителями конкурса на соискание президентских грантов, а сумма грантовой поддержки составила более 123 млн руб.", - отметил глава региона.

В Тюменской области зарегистрировано свыше 2 тысяч СОНКО, в 2016 году обладателями президентских грантов стали только 15 организаций, сумма грантов свыше 26 млн руб., в 2017 году победили уже 59 организаций, сумма грантов свыше 80 млн руб.

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В Тюменской области составят рейтинг муниципалитетов по поддержке НКО

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Теги: НКО, рейтинг, поддержка, Александр Моор



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