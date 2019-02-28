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Происшествия Челябинская область

В Сатке мастер завода получил срок в колонии за смерть рабочего

В Сатке мастер чугуноплавильного завода приговорили к 1 году в колонии-поселении за получение работником смертельной травмы на производстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый выполнял обязанности по обеспечению безопасной организации работ в агломерационном цехе. 1 октября он дал устное задание о проведении работ на кровле здания двум электромонтерам, у которых не было удостоверений на право проведения работ повышенной опасности на высоте.

Рабочие выполняли работу без средств индивидуальной защиты. В результате 23 летний электромонтер поскользнулся и упал с высоты 18 м на бетонное основание. От полученных травм он скончался.

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В Сатке мастер завода получил срок в колонии за смерть рабочего

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Теги: завод, рабочий, смерть, производство,



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