28 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Трамп пообещал "приличные новости" о индо-пакистанском конфликте

Президент США Дональд Трамп пообещал "достаточно приличные новости" насчет конфликта между Индией и Пакистаном.

США стали посредником между двумя конфликтующими сторонами, заявил американский президент. По его словам, страны "шли на этот конфликт", и Соединенные Штаты попытались остановить их, сообщает "Взгляд" со ссылкой на Reuters.

По данным Asian News International agency, Вашингтон поддерживает решение Нью-Дели нанести удар по тренировочному лагерю боевиков на территории Пакистана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Напомним, причиной обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных. После индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю боевиков в Пакистане.

Накануне Индия и Пакистан обменялись воздушными ударами вдоль линии разграничения. Пакистанские военные заявили, что сбили два индийских военных самолета.

Ранее вице-президент Академии геополитических проблем, полковник ВВС в отставке Владимир Анохин в комментарии Накануне.RU заявил, что обострение конфликта в большей степени коснется Ирана.

КНР в данный момент разбирается с серьезными проблемами в отношениях с США. Россия в данной ситуации будет в полном нейтралитете, "с откровенной симпатией к Индии", полагает эксперт.

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Трамп пообещал "приличные новости" о индо-пакистанском конфликте

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Теги: дональд трамп, индия, пакистан



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