Украинская власть объявила индульгенцию для коррупционеров, - Transparency International

Отмена на Украине уголовной статьи за незаконное обогащение означает амнистию и индульгенцию для всех должностных лиц с сомнительным состоянием. Это обнуляет всю борьбу с коррупцией в стране. Об этом заявила организация Transparency International Ukraine (TIU), которую поддержали еще 10 организаций по борьбе коррупцией.

Как сообщало Накануне.RU, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса страны, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Это решение разрушает концепцию электронного декларирования чиновников, а система декларирования "превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников". При отсутствии ответственности чиновники будут декларировать роскошные состояние без всякого страха и без юридических последствий, говорится в заявлении TIU.

Также отмечается, что это может привести к прекращению сотрудничества с МВФ. Ведь ответственность за незаконное обогащение соответствует Конвенции ООН против коррупции, которую Украина ратифицировала в 2006 году.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что решение Конституционного суда означает, что "все состояния, которые были получены незаконным путем, легализованы".

Украинский президент Петр Порошенко заверил в Facebook, что намерен подать в Верховную раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Некоторые пользователи на его странице выразили мнение, что это является предвыборным ходом. А Александр Сопильняк обратил внимание на то, что, поскольку закон обратной силы не имеет, те дела, которые будут закрыты в связи с отменой статьи, уже не будут вновь открыты, даже если новый закон будет принят. "Легализовано! Браво!" - написал он.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Порошенко решил подстраховаться на случай поражения на выборах, чтобы не сесть в тюрьму. Источник "Страны" в судебной сфере сообщил, что закон принимался под большим давлением Порошенко, так как судьи понимали скандальность этого решения. Но в конце концов они были вынуждены уступить.