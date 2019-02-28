28 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика В бывшем СССР Украина

Украинская власть объявила индульгенцию для коррупционеров, - Transparency International

Отмена на Украине уголовной статьи за незаконное обогащение означает амнистию и индульгенцию для всех должностных лиц с сомнительным состоянием. Это обнуляет всю борьбу с коррупцией в стране. Об этом заявила организация Transparency International Ukraine (TIU), которую поддержали еще 10 организаций по борьбе коррупцией.
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Как сообщало Накануне.RU, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса страны, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Это решение разрушает концепцию электронного декларирования чиновников, а система декларирования "превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников". При отсутствии ответственности чиновники будут декларировать роскошные состояние без всякого страха и без юридических последствий, говорится в заявлении TIU.

Также отмечается, что это может привести к прекращению сотрудничества с МВФ. Ведь ответственность за незаконное обогащение соответствует Конвенции ООН против коррупции, которую Украина ратифицировала в 2006 году.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что решение Конституционного суда означает, что "все состояния, которые были получены незаконным путем, легализованы".

Украинский президент Петр Порошенко заверил в Facebook, что намерен подать в Верховную раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Некоторые пользователи на его странице выразили мнение, что это является предвыборным ходом. А Александр Сопильняк обратил внимание на то, что, поскольку закон обратной силы не имеет, те дела, которые будут закрыты в связи с отменой статьи, уже не будут вновь открыты, даже если новый закон будет принят. "Легализовано! Браво!" - написал он.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Порошенко решил подстраховаться на случай поражения на выборах, чтобы не сесть в тюрьму. Источник "Страны" в судебной сфере сообщил, что закон принимался под большим давлением Порошенко, так как судьи понимали скандальность этого решения. Но в конце концов они были вынуждены уступить.

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Украинская власть объявила индульгенцию для коррупционеров, - Transparency International

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Теги: Украина, Петр Порошенко, обогащение



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