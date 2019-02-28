Ямал представит инвестиционные проекты на Международном арктическом форуме

Ямало-Ненецкий автономный округ готовится к участию в работе Международного арктического форума – масштабной дискуссионной площадки по обсуждению актуальных вопросов развития северных регионов. В этом году главная тема форума – "Арктика. Океан возможностей". Ямал представит свои инвестиционные проекты, в том числе реализуемые с помощью механизмов государственного - частного партнерства, передает корреспондент Накануне.RU.

Арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля. Центральным событием станет пленарное заседание с участием Владимира Путина.

"Эксперты, приглашенные к участию в сессиях и дискуссиях форума, уделят внимание как текущему состоянию дел, так и ближайшим перспективам использования этих территорий для развития промышленности, энергетики, строительства, судоходства, туризма, образовательной, научно-исследовательской деятельности и других отраслей. Убежден, что темы, поднятые в рамках этой международной дискуссионной площадки, дадут импульс дальнейшему освоению Арктики и полномерному использованию колоссальных возможностей, которые предоставляет этот регион", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков на заседании оргкомитета по подготовке к проведению форума.

По словам заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова, на Международном арктическом форуме будет представлена новая система преференций для компаний, инвестирующих в проекты в арктическом регионе.

Спецпредставитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров предложил провести на полях форума "диалог исследователей", посвященный международному сотрудничеству в области научного исследования Арктики.

"На форуме также будет представлена годовая научная экспедиция "Северный полюс – 41", которая начнется в сентябре 2020 г. В ней примут участие 23 научных института Академии наук РФ и других ведомств и будет реализовано более 60 фундаментальных и прикладных научных проектов", – сообщил Артур Чилингаров.

Также на площадке форума состоится заседание рабочей группы "Развитие промышленности и технологии" Государственной комиссии по развитию Арктики под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Отметим, что делегация Ямала принимает активное участие в мероприятиях, посвященных развитию Арктики. В прошлом году по инициативе округе в Санкт-Петербурге прошел VI Международный арктический правовой форум, собравший более 400 участников.