Дефицит бюджета Челябинской области на 2019 год увеличился до 15,5 млрд рублей

На строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог в Челябинске дополнительно направят 1,2 млрд рублей. Соответствующие поправки в областной бюджет утвердили депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Областной бюджет пополнился на 1,5 млрд рублей за счет ранее неучтенных остатков средств областного бюджета на начало 2019 года. Из них, 1,2 млрд рублей направят на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог в Челябинске, 100 млн рублей – на обеспечение жильём всех граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Магнитогорске. Также средства пойдут на ремонт зданий двух театров в Челябинске и Магнитогорске, капитальный ремонт для размещения кардиодиспансера в городской больнице в Златоусте и модернизацию и строительство объектов ЖКХ, и переселение из ветхо-аварийного жилья.

Также бюджет увеличился за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 855 млн рублей. Большая часть средств (616 млн рублей) пойдет на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. 197,8 млн рублей выделено на социальную поддержку граждан, пострадавших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске.

С учетом поправок дефицит областного бюджета вырос до 15 млрд 493,7 млн рублей.