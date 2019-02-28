Минприроды проверит загородный дом, якобы принадлежащий ректору УрФУ

В прокуратуре Свердловской области заявили, что к ним не поступали обращения по поводу нарушений, связанных с якобы загородным домом ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова. Однако вопросом займется Минприроды, и результаты проверки надзорное ведомство поставило на свой контроль.

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Ранее в местных СМИ появилась информация, что якобы загородный дом Кокшарова в коттеджном кооперативе "Малый Исток" построен на берегу реки с нарушением закона и закрывает другим людям доступ к воде. Утверждалось, что по данному факту подано заявление в прокуратуру.

Мы обратились в надзорное ведомство и в сам вуз с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В прокуратуре заявили, что никаких проверок не проводилось.

"Обращения по факту ограничения свободного доступа к водному объекту при строительстве загородного дома ректора УрФУ Кокшарова В.А. в прокуратуру региона не поступали, проверки не проводились", - говорится в официальном ответе на запрос Накануне.RU.

Утверждается, что якобы именно этот дом рядом с рекой принадлежит Кокшарову

Там пояснили, что уполномоченным исполнительным органом в сфере охраны окружающей среды является министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Поэтому информация была направлена в министерство для рассмотрения по существу.

"Результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль", - заверили в ведомстве.

Накануне.RU направило запрос об опубликованной в СМИ информации и в Уральский федеральный университет. На данный момент в вузе на него не ответили.