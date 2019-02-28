В Госдуме предложили запретить экспорт древесины

Депутаты Госдумы предложили ввести ограничения на экспорт российской древесины. Эмбарго на вывоз лесоматериалов будет действовать до 31 декабря 2035 г., указано в проекте.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Справедливой России", передает корреспондент Накануне.RU. Ранее ввести эмбарго предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявляла, что действующие нормы не дают инструментов для борьбы с незаконной вырубкой лесов.

Авторы проекта тоже отмечают, что лесная отрасль криминализирована: несмотря на постоянный рост экспорта необработанных лесоматериалов, доходы от него не возрастали, а снизились более чем на 20%. "Одновременно с этим на сегодняшний день не разрешенным остается вопрос естественного воспроизводства лесов, что вызывает серьезное общественное беспокойство в регионах РФ, на территории которых традиционно произрастает лес", - говорится в пояснительной записке.

"Эсеры" предлагают ограничить экспорт, и использовать древесину только для нужд внутреннего рынка, в частности, для строительства жилья в сельской местности.

Как сообщало Накануне.RU, из-за роста масштабов незаконных вырубок российские власти обсуждали идею прекращения экспорта древесины в Китай.