В Госдуме предложили запретить экспорт древесины

28 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

В Госдуме предложили запретить экспорт древесины

Депутаты Госдумы предложили ввести ограничения на экспорт российской древесины. Эмбарго на вывоз лесоматериалов будет действовать до 31 декабря 2035 г., указано в проекте.

Читайте также:

Авторами инициативы выступили депутаты от "Справедливой России", передает корреспондент Накануне.RU. Ранее ввести эмбарго предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявляла, что действующие нормы не дают инструментов для борьбы с незаконной вырубкой лесов.

Авторы проекта тоже отмечают, что лесная отрасль криминализирована: несмотря на постоянный рост экспорта необработанных лесоматериалов, доходы от него не возрастали, а снизились более чем на 20%. "Одновременно с этим на сегодняшний день не разрешенным остается вопрос естественного воспроизводства лесов, что вызывает серьезное общественное беспокойство в регионах РФ, на территории которых традиционно произрастает лес", - говорится в пояснительной записке.

"Эсеры" предлагают ограничить экспорт, и использовать древесину только для нужд внутреннего рынка, в частности, для строительства жилья в сельской местности.

Как сообщало Накануне.RU, из-за роста масштабов незаконных вырубок российские власти обсуждали идею прекращения экспорта древесины в Китай.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме предложили запретить экспорт древесины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экспорт древесины, Госдума, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2019 16:15 Мск Не опять, а снова. Матвиенко предложила ввести временное эмбарго на экспорт леса из России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 620

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети