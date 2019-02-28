Уральского фотографа-убийцу Лошагина перевезли в другую колонию, чтобы спасти от изнасилования

Уральский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство своей жены, теперь будет отбывать срок в колонии Екатеринбурга. Его перевезли из колонии Новой Ляли при поддержке аппарата омбудсмена Татьяны Мерзляковой, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь уполномоченного Виктор Вахрушев.

По информации сообщества "Типичный Екатеринбург", такое решение было принято после того, как Лошагин пожаловался омбудсмену на угрозу сексуального насилия и вымогательство у него денег "за сексуальную безопасность". После вмешательства Мерзляковой Лошагина перевезли в безопасное место.

Отметим, что в марте прошлого года Новолялинский районный суд отказал Лошагину в переводе в колонию-поселение, поэтому он продолжил отбывать свой срок в колонии строгого режима. А в январе этого года в Сети появилось видео, на котором Лошагин в ходе встречи с Татьяной Мерзляковой и ее помощником рассказывает о сексуальном насилии и денежных вымогательствах "за сексуальную безопасность", якобы он платил "дань" бывшему начальнику ИК-54 Сергею Созинову, чтобы избежать изнасилования в колонии.

Ранее в ГУФСИН России по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что на видео, которое попало в СМИ, Лошагин рассказывает о фактах, дело по которым было возбуждено еще в 2016 году, а в мае 2018-го арестован бывший заместитель по безопасности и оперативной работе ИК-54 в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий. Сам Созинов собирается подать на Лошагина в суд за распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Лошагина признали виновным в убийстве собственной жены и осудили на 10 лет строгого режима. Позднее облсуд скостил ему срок до 9 лет 10 месяцев. Добавим, ранее защитники фотографа подавали кассационные жалобы на обвинительный приговор, однако они были отклонены Свердловским областным судом без рассмотрения. Адвокат уже пытался оспорить отмену оправдательного приговора в Верховном суде.