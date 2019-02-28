Против организаторов "китовой тюрьмы" возбуждены административные дела

ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы" в бухте Средней в Приморском крае.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, сейчас животные содержатся в ужасных условиях в вольерах.

По заключениям специалистов, морских млекопитающих необходимо выпустить в естественную среду обитания "после предварительной адаптации".

Дела были возбуждены из-за нарушения правил рыболовства против компаний "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Афалина" и "Сочинский дельфинарий".

Ранее прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". В феврале министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пообещал, что в ближайшее время животные будут спасены.

Напомним, за белух и косаток, запертых в "китовой тюрьме" в Приморье, заступились звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон. Голливудский актер обратился к подписчикам своей страницы в Facebook с просьбой подписать петицию на сайте Change.org.