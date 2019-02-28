28 Февраля 2019
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Пермский арт-объект, в котором слово "труд" заменили на "грудь", не поврежден

Арт-объект "Слава труду" не поврежден - буквы, наклеенные поверх настоящих, сделаны из картона. Об этом говорится в официальном сообществе музея PERMM, передает корреспондент Накануне.RU.

"Передаем автору Андрею Люблинскому - все в порядке. Специалисты детского проекта "Чердак" отмечают, что буквы сделаны не очень аккуратно и приглашают создателей реди-мейда на мастер-класс к художнице Любе Шмыковой. Уличный художник Sad Face отрицает свою причастность к буквам и говорит: "я бы написал: "слава трупу". Алексей, прости, не сегодня. Проблема в том, что мы знаем всех уличных художников, а большую часть из них музей и вскормил, простите за аналогию с объектом. У нас есть подозрения, а кроме них - система камер наблюдения", - говорится в сообщении, размещенном в группе музея.

слава труду, арт-объект, слава груди(2019)|Фото: vk.com/permm_museum

Напомним, пермский художник Sad Face в начале октября заменил в арт-объекте "Счастье не за горами" слово "счастье" на "смерть". После этого арт-объект убрали на реставрацию, а прилегающую к нему площадку оснастили видеокамерами. Начальная стоимость закупки составила 483 тыс. руб. Творец был оштрафован на 15 тыс. руб. Оспаривать это решение он не стал.

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Пермский арт-объект, в котором слово "труд" заменили на "грудь", не поврежден

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Теги: слава труду, арт-объект, слава груди



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Ранее 28.02.2019 08:20 Мск "Слава груди". Неизвестные в Перми изменили арт-объект

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