Развитие Севморпути и создание СШХ: глава Ямала перечислил министру по развитию Арктики приоритетные задачи

Увеличение грузопотока по Северному морскому пути, создание Северного широтного хода (СШХ) и комфортных условий для жизни людей. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым приоритетные инфраструктурные проекты. Регион и министерство договорились решать актуальные задачи вместе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

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26 февраля Владимир Путин подписал указ о передаче Министерству по развитию Дальнего Востока полномочий по выработке государственной политики в сфере социально-экономического развития арктических территорий. Встреча Дмитрия Артюхова с Александром Козловым прошла на следующий день после этого.

Губернатор ЯНАО перечислил масштабные проекты, которые предстоит реализовать региону: снять инфраструктурные ограничения - создать новую транспортную карту Арктики, увеличить грузопоток по Северному морскому пути и создать комфортные условия для жизни людей.

Основной темой встречи стал проект по созданию Северного широтного хода, реализация которого позволит решить поставленную президентом задачу по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 г. СШХ даст новый импульс для развития округа, позволит наращивать темпы разработки месторождений и упростит доставку грузов из Западной Сибири.

Губернатор Ямала и министр по развития Арктики договорились работать сообща.

"Промышленные мощности региона расширяются с каждым годом. Будем поддерживать вас во всех начинаниях", - прокомментировал Александр Козлов.

"Будем работать вместе. Специфика развития Крайнего Севера министерству понятна - прежде всего, это строительство транспортной инфраструктуры, увеличение грузопотока по Северному морскому пути, освоение новых месторождений", - написал Дмитрий Артюхов в своем "Инстаграме".

Строительство СШХ запланировано на 2018-2022 гг., ввод в эксплуатацию – на 2023 г. Объект разгрузит Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив осуществить перевозку новых видов грузов. Железная дорога открывает путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сокращает протяженность доставки грузов, через порт Сабетта.

Отметим, что маршрут Северного широтного хода могут продлить на северо-восток Ямала, в направлении Норильского промышленного района. В марте туда отправится экспедиция, состоящая из представителей Русского географического общества, Российского центра освоения Арктики, Российского университета транспорта, военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ, а также Российского центра освоения Арктики.