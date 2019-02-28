На Сахалине четверо школьников отравились неизвестными таблетками

В Сахалинской области четыре подростка попали в больницу после отравления неизвестными таблетками.

Следователи проводят проверку, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в городе Оха. Мальчик и три девочки 13-14 лет были госпитализированы 26 февраля.

В прошлом году в Новосибирске четверо подростков от 10 до 15 лет употребили вещество неустановленного происхождения. В экстренном порядке ребят госпитализировали в больницу.

Сообщалось, что подростки могли отравиться курительной смесью после того, как нашли "закладку" на улице.