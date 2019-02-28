Первый президент республики Крым обвинил нынешних руководителей в попытке "присягнуть майдану" пять лет назад

27 февраля в годовщину событий "Крымской весны" первый (и последний) народно избранный президент Крыма Юрий Мешков с соратниками дал пресс-конференцию в Симферополе, на которой прозвучал ряд резких заявлений в адрес нынешних руководителей республики. Об этом сообщают крымские СМИ.

Фактически Мешков обвинил главу республики Крым Сергея Аксенова и спикера крымского Госсовета Владимира Константинова в двуличии и попытке договориться с пришедшими к власти в Киеве людьми весной 2014 года.

Якобы, по словам Мешкова, Аксенов вел переговоры с Александром Турчиновым по поводу сохранения своего поста. Турчинов с 23 февраля 2014 года, напомним, являлся исполняющим обязанности президента Украины, должность Аксенова на момент начала событий "крымской весны" - премьер-министр республики Крым (с 27 февраля 2014 года, украинские власти его назначение не признали).

18 марта 2014 года председатель совета министров Крыма Сергей Аксенов, Алексей Чалый, председатель городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя и Владимир Константинов, спикер Госсовета Крыма подписали в Кремле договор о принятии республики в состав РФ. С 2014 года Аксенов и Константинов находятся в списке людей под персональными санкциями Евросоюза.

Обвинения 74-летнего Юрия Мешкова, таким образом, выглядят мягко говоря, несостоятельными, а о реакции на них республиканских властей пока ничего неизвестно. Группа поддержки Мешкова, между тем, предложила ему баллотироваться на выборах в депутаты Госсовета республики, последний ответил согласием.

Украинский олигарх и депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский также недавноутверждал, что переговоры между "майданными властями" Киева и крымскими руководителями намечались, но были в итоге сорваны.

Выборы президента республики Крым, включая город Севастополь, состоялись 30 января 1994 года, Мешков победил соперников с огромным перевесом, при этом незадолго он пережил покушение неизвестных. 17 марта 1995 года по законам Украины Мешков лишился своих полномочий, одновременно украинскими властями была ликвидирована автономия Крыма. До последнего времени Юрий Мешков проживал в Подмосковье.