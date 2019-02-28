После прогулок по Сургуту неизвестного со взрывчаткой, в регион прибыл контролер из НАК

Глава группы проверки аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Николай Лопаткин высоко оценил работу антитеррористической комиссии (АТК) Югры. Отметим, его визит в Ханты-Мансийск состоялся в свете задержания в Сургуте неизвестного с взрывчаткой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Директор ФСБ признал резню в Сургуте терактом

Напомним, 15 февраля правоохранителям сообщили о подозрительном предмете, найденном в торговом центре "Меркурий". Прибыв на место, силовики ничего опасного не нашли, однако напротив здания задержали человека, у которого при обыске якобы нашли взрывчатку. Официальных комментариев тогда не последовало.

27 февраля группа сотрудников аппарата Национального антитеррористического комитета во главе с Николаем Лопаткиным прибыла в Ханты-Мансийск для проверки организации и профилактики, осуществляемой региональной и муниципальными антитеррористическими комиссиями. В ходе проверки состоятся встречи с руководителями законодательных, исполнительных органов власти, контрольно-надзорных ведомств. Эксперты изучат деятельность АТК Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов.

На встрече с губернатором Натальей Комаровой Лопатки заявил, что антитеррористическая комиссия округа – в числе передовых, у неё накоплен положительный опыт. В Югре изменены полномочия органов исполнительной власти – они участвуют в противодействии терроризму, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. За неисполнение решений антитеррористических комиссий можно получить "административку". Также он анонсировал апрельское заседание НАК, где изучат работу муниципальных антитеррористических комиссий, расположенных в УрФО.