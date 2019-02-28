Минтруд отрицает информацию о планирующихся массовых сокращениях

Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ведомство отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные службы занятости сообщила, что под сокращения этой весной могут попасть 115,7 тыс. работников.

Отмечалось, что риск потерять работу наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения и занятых в банковских отраслях.

В декабре исследование, проведенное порталом Rabota.ru, показало, что четверть работодателей планируют сократить сотрудников в 2019 году.

Массовые сокращения могут пройти в компаниях, работающих в сферах медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли. Меньше всего шансов быть уволенными у сотрудников B2B-компаний - в этом секторе возможно расширение штата.