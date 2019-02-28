Директор Свердловской филармонии получил предостережение от прокуратуры в связи с выкупом квартир в жилом доме, который хотят снести

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга объявила предостережение директору Свердловской филармонии Александру Колотурскому в связи с выкупом квартир в жилом доме на улице Карла Либкнехта, 40. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских – документ опубликован на странице парламентария в Facebook.

Стоит напомнить, что дом на Карла Либкнехта, 40 хотят снести ради строительства нового здания филармонии, но жильцы дома неоднократно выступали против такой инициативы и пытались отстоять свой дом. Однако после многочисленных протестов и обращений в различные ведомства, несколько жильцов этого дома все же пошли на сделку с филармонией и начали продавать свои квартиры. По данным надзорного ведомства, во владении филармонии сейчас находится уже 11 квартир в этом доме. Культурное учреждение приобретает эти квартиры якобы для размещения музыкантов и сотрудников филармонии, однако жильцы пятиэтажки уверены, что их квартиры хотят выкупить, чтобы снести дом.

"Директору филармонии объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части злоупотребления предусмотренными законами правами, которое может наступить в случае приобретения избыточного числа жилых помещений, не обусловленного фактическими потребностями учреждения при осуществлении своей основной деятельности", - говорится в сообщении прокуратуры.

Новый зал филармонии на 1950 мест хотят построить в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской. В проекте строительства филармонии жилой пятиэтажки уже нет, а жильцов дома не поставили в известность о возможном расселении. Проект нового здания филармонии разрабатывало архитектурного бюро ZahaHadidArchitects (Великобритания), представители которого в декабре прошлого года посетили Екатеринбург.

Между тем, судьба дома официально пока не определена, так как решение о его сносе не принято, а также дом не признан аварийным.