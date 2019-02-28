В Перми автомобиль угодил в провал, образовавшийся из-за прорыва водопровода

В центре Перми автомобиль угодил в провал, который образовался из-за повреждения водопровода, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись с застрявшим в яме, наполненной водой, автомобилем опубликовали в социальных сетях. Транспорт удалось вытащить, сейчас опасное место огорожено.

По информации "Новогор-Прикамье", водопровод повредила строительная компания, которая занималась прокладкой ливневки на этом участке. Сейчас ведется откачка воды, ремонтом трубы займется подрядчик, работники которого повредили водопровод. В результате коммунальной аварии без воды осталось одно административное здание по адресу: улица Куйбышева, 46.