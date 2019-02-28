Украина предложила России подписать протокол о вылове рыбы в Азовском море

Украина направила России на подпись протокол о вылове водных биоресурсов в Азовском море, сообщается на сайте украинского госагентства рыбного хозяйства.

Как сообщало Накануне.RU, в октября прошлого года заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, на которой планировалось поделить квоты на вылов рыбы в 2019 году году, было сорвано главой запрещенного в России меджлиса Рефатом Чубаровым. В результате квоты так и не были определены.

В Киеве подчеркивают, что в связи с неподписанием протокола у Украины теперь отсутствуют правовые основания для вылова рыбы. Следовательно, украинские рыбаки не могут законно вылавливать водные биоресурсы.

"Это предоставит силовым структурам РФ возможность усилить давление на украинских рыбаков и обеспечит российскую сторону правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море. Также это предоставит РФ основания утверждать, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств по международным договорам", – считает украинское госагентство рыбного хозяйства.

Как заявил председатель агентства Ярослав Белов, после длительных консультаций с властями все-таки было решено направить протокол на подпись в Россию по дипломатическим каналам. Он также оговаривает вопрос передачи задержанных рыбаков той стране, к гражданству которой они принадлежат.

Утверждается, что протокол уже был подписан по дипломатическим каналам. В то же время его содержание не обнародовано. Украина заявляет, что он предоставляет ей преимущества.