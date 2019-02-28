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Наталья Комарова впервые после обысков отправилась в Нефтеюганск

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сегодня находится с рабочей поездкой в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. О поездке сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, передает корреспондент Накануне.RU.

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В плане - визит в Нефтеюганск и поселок Пойковский. В Нефтеюганске губернатор примет участие в открытом заседании городского общественного совета, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Это первая поездка губернатора в Нефтеюганск с момента проведения обысков в городской администрации. Операция силовиков, напомним, осталась без пояснений, глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев заявил, что имела место попытка захвата власти, операцию он связывал с увольнением своего зама Сергея Лагойды. Общественный совет открыто обвинил окружных чиновников в вооруженном захвате администрации. Дегтярев в комментарии журналистам рассказал, что после инцидента общался с губернатором по телефону.

Против мэра, напомним, было возбуждено уголовное дело, позднее Генпрокуратура отменила постановление.

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Наталья Комарова впервые после обысков отправилась в Нефтеюганск

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Теги: Наталья Комарова, администрация Нефтеюганска, Сергей Дегтярев, обыски в администрации



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